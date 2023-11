41 kilo cocaïne ontdekt in vrachtwagen op A16, arrestatieteam pakt man op

De vondst werd afgelopen donderdag gedaan, zo laat de politie maandag weten. De politie kreeg de tip donderdag, waarna de vrachtwagen werd opgespoord. Uiteindelijk kon de vrachtwagen op de A16 bij Prinsenbeek aan de kant worden gezet.

De aangehouden bestuurder is een man van 42 uit Polen. Waar de drugs vandaan komen, is niet bekend. De politie doet daar nog onderzoek naar.

