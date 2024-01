27 yaşındaki Werner, Tottenham'a transfer olabilir

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.. Het gaat om een huurovereenkomst van zes maanden, met optie tot koop.

Daarmee keert de 27-jarige spits dus mogelijk terug in de Premier League, de competitie waarin hij eerder namens Chelsea speelde. Volgens Plettenberg vinden de laatste onderhandelingen tussen Leipzig en Tottenham zaterdag plaats. Daarbij worden nog een aantal dingen besproken, zoals de details rondom de optie voor de Engelse club om hem na dit seizoen definitief over te nemen. Momenteel is Werner, die nog tot medio 2026 vastligt in Leipzig, op trainingskamp met Leipzig in Spanje. Zaterdagmiddag staat er een oefenduel met het Zwitserse FC St. Gallen op het programma, maar vermoedelijk gaat Werner daar niet aan meedoe





