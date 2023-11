25 jaar geleden stond Drenthe blank van het water: wat hebben we gedaan om herhaling te voorkomen?

Het is deze week 25 jaar geleden dat Drenthe werd geteisterd door wateroverlast. Er viel zoveel regen dat beken en kanalen uit hun oevers traden. Straten, woningen en bedrijven kwamen onder water te staan. Vooral Meppel en omgeving werd zwaar getroffen. Niet alleen premier Wim Kok, zelfs koningin Beatrix kwam poolshoogte nemen, en bracht een bezoek aan een paar getroffen bedrijven.

Vasthouden, bergen en afvoeren 'Je moet Drenthe als een omgekeerd soepbord zien, waarbij we bovenop het soepbord meer willen vasthouden, middenin het soepbord willen we bergen, en beneden willen we afvoeren', legt Sander Habing van Waterschap Drents Overijsselse Delta uit. Water vasthouden gebeurt bijvoorbeeld op het Dwingelderveld, door de aanleg van kleine stuwtjes en door verhoging van het landschap.

