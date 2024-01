22 yaşındaki Ramos, PSG'ye transfer oldu

De 22-jarige Ramos verdiende in de zomer van 2023 een transfer naar PSG dankzij een ijzersterk seizoen bij Benfica. De spits wist in in 47 wedstrijden 27 keer te scoren en gaf ook nog eens 12 assists. De technische leiding van PSG was overtuigd en klopte aan in Lissabon. Ramos werd in eerste instantie gehuurd van Benfica, maar de Parijzenaren lieten een koopoptie in het contract van de topschutter opnemen.

Deze optie werd in november al gelicht, wat betekende dat PSG 65 miljoen euro moest overmaken naar Portugal.Ondanks het gebruik maken van de clausule en de hoge transfersom die betaald werd voor Ramos, is het verblijf van de aanvaller bij PSG nog geen onverdeeld succe





