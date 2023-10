16-jarige opgepakt vanwege neerschieten jongen in Oss

De politie heeft een jongen van 16 uit Heerhugowaard opgepakt voor de schietpartij in Oss van eerder deze maand, waarbij een jongen uit Oss van achteren werd neergeschoten door een fietser. Het slachtoffer raakte daarbij zwaargewond en heeft enige tijd in het ziekenhuis gelegen. De verdachte heeft zichzelf op het politiebureau gemeld en wordt verdacht van poging tot moord.

Hij wordt later verhoord, zegt de politie. De politie vermoedt dat de neergeschoten jongen van 15, die in een opvangcentrum voor vluchtelingen woont, een willekeurig slachtoffer was. Bij de politie kwamen eerder tien tips binnen nadat er dinsdag in het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht werd gegeven aan de zaak. Daarin werden ook nieuwe beelden vertoond van de verdachte.

Nederland Headlines

Lees verder:

NOS »

Man (25) aangehouden voor schoten op winkels en auto in OssEen 25-jarige man is aangehouden omdat hij in augustus op twee winkels en een auto zou hebben geschoten in Oss. Daarbij raakte niemand gewond. Lees verder ⮕

Verdachte (16) opgepakt voor neerschieten 15-jarige jongen in OssDe politie heeft een 16-jarige jongen aangehouden voor de schietpartij in de Schadewijkstraat in Oss. Hierbij werd twee weken geleden een 15-jarige jongen in zijn rug geschoten. De verdachte heeft zichzelf gemeld bij het politiebureau in zijn woonplaats Heerhugowaard. Lees verder ⮕

Geen treinen in ochtendspits tussen Oss en Den Bosch na koperdiefstalEr rijden in de ochtendspits geen treinen tussen Oss en Den Bosch. Dat komt door koperdiefstal, zo meldt de NS. De vervoerder verwacht dat de storing tot half tien vrijdagochtend zal duren. Lees verder ⮕

Jongen (15) in rug geschoten: 'Dader zocht een willekeurig slachtoffer'De politie heeft nieuwe beelden vertoond van de schietpartij in de Schadewijkstraat in Oss op zaterdag 14 oktober. Daarbij raakte een 15-jarige jongen gewond. De schutter komt duidelijk herkenbaar in beeld. De schutter is vooral goed te herkennen op bewakingscamera's van een supermarkt. Lees verder ⮕

Tien tips over schutter die jongen (15) in rug schootDe politie heeft tien tips binnenkregen over de schietpartij in de Schadewijkstraat in Oss op zaterdag 14 oktober. Daarbij raakte een 15-jarige jongen gewond. De schutter staat op camera en was te zien in het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht. Lees verder ⮕

Tien tips over de schutter die jongen (15) in zijn rug schootDe politie heeft tien tips binnengekregen over de schietpartij in de Schadewijkstraat in Oss op zaterdag 14 oktober. Daarbij raakte een 15-jarige jongen gewond. De schutter staat op camerabeelden en was te zien in het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht. Lees verder ⮕