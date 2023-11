112-nieuws: zakken vol telefoonhoesjes gevonden · verwarring over alarm

De politie wil meer weten over drie zakken vol met nieuwe telefoonhoesjes, die eind september in Oss werden gevonden. De zakken lagen in de bosjes bij de Koornstraat in Oss. Mensen die weten waar de telefoonhoesjes vandaan komen, worden verzocht contact op te nemen met de politie.Er is een dode gevonden in een auto aan de Scheidingsweg in het buitengebied van Odiliapeel. Dat meldt de politie.In een vrachtwagen op de A16 heeft de politie 41 kilo cocaïne ontdekt.

De bestuurder was met zijn auto tegen de vangrail gereden en overleed op de plek van het ongeluk. Het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk, waarbij nog drie auto's betrokken waren, is volgens een woordvoerder nog in volle gang.Er rijden tussen Breda en Den Bosch minder treinen door een kapotte bovenleiding. Dat meldt de NS. De extra reistijd is vijftien minuten. Verwacht wordt de problemen rond halfdrie zijn opgelost.

De politie heeft een warmtedeken over de man gelegd om onderkoeling te voorkomen. Het is onduidelijk hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn.`Er is een ongeluk gebeurd op de A59 bij Vlijmen. Het ongeluk gebeurde in de richting van Den Bosch. Automobilisten hebben zo'n veertig minuten vertraging.De politie zoekt getuigen van een zware mishandeling op de Tinelstraat in Eindhoven. Dat gebeurde op dinsdag 3 oktober rond acht uur 's avonds. headtopics.com

