112-nieuws: vuurwerkoverlast Sint-Oedenrode · agressieve ex zoekt ruzie

In het Dommelpark in Sint-Oedenrode hebben jongeren gisteravond laat een prullenbak opgeblazen met vuurwerk."Jongens... het zijn meestal jongens... is dit nou nodig?", vraagt een wijkagent zich af."Bewaar je vuurwerk voor oud op nieuw! Hoewel ik me afvraag of dit vuurwerk wel is toegestaan", zegt hij er ook bij.Bij een café in Veghel is gisteravond een man de vriend van zijn ex te lijf gegaan.

De wijkagent heeft een aangifte opgenomen en getuigen gehoord, zo laat hij weten."Agressieve ex komt nog aan de beurt...", waarschuwt hij ook.In Helmond is gisteravond een auto met daarin drie inzittenden door onbekende oorzaak tegen een geparkeerde auto gebotst. De bestuurder van de auto is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De twee anderen verlieten de plek van het ongeluk.

