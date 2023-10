112-nieuws: vrachtwagens botsen op A16 • trekpaard Wietske uit sloot gered

Op de A16 bij Breda zijn twee vrachtwagens op elkaar gebotst. Onduidelijk is hoe het ongeluk kon gebeuren en of er nog meer weggebruikers bij betrokken waren.Rijkswaterstaat Verkeersinformatie waarschuwt vandaag alvast voor het ingaan van de wintertijd dit weekend. Dat betekent dat vanaf maandag de avondspits weer grotendeels in het donker zal verlopen. En dat is 'soms weer even wennen', zo geeft de verkeersdienst aan.

De eigenaar van Wietske begeleidde de reddingsactie. Wietske kan volgens hem niet lang in de sloot hebben gelegen. Hij had haar namelijk kort voor de reddingsactie nog in de wei zien staan. Vermoedelijk is ze door het natte weer met haar been van het talud geschoten en in de sloot beland. Wietske is een Belgische trekpaard van 15 jaar. Ze ligt inmiddels weer bij te komen in de wei totdat ze weer op eigen benen kan staan.Een voetganger is vanochtend op de Berg in Budel aangereden door een auto.

Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Of het om een ongeluk gaat, is nog onduidelijk. De omgeving van het bedrijf werd afgezet. Het personeel van de kaasfabriek werd opgevangen. Er kwamen meerdere ambulances, brandweer en politie op de melding af.De politie heeft een 16-jarige jongen aangehouden voor de schietpartij in de Schadewijkstraat in Oss. Hierbij werd twee weken geleden een 15-jarige jongen in zijn rug geschoten. headtopics.com

De verdachte heeft volgens de politie mogelijk iets te maken met de explosieven die eerder die dag werden gevonden op een bedrijventerrein in Deventer. In een bedrijfspand lagen meerdere verdachte pakketjes.Een 24-jarige man uit Den Bosch is woensdag opgepakt voor diefstal en bedreiging in Oss. Op dinsdag sloeg de dief toe bij een telefoonwinkel aan de Burgwal. Hij ging er te voet vandoor. Een voorbijganger zag het gebeuren en achtervolgde de verdachte.

