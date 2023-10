112-nieuws: uitslaande brand in Waalwijk • straatrover opgepakt

Een 24-jarige man uit Den Bosch is gisteren opgepakt voor diefstal en bedreiging in Oss. Op dinsdag sloeg de dief toe bij een telefoonwinkel aan de Burgwal. Hij ging er te voet vandoor. Een voorbijganger zag het gebeuren en achtervolgde de verdachte. De dief bedreigde de voorbijganger toen met een 'op vuurwapen gelijkend voorwerp'. Hij wist daardoor te ontkomen.In een huis aan de Professor Krabbestraat in Waalwijk woedt een brand. Het gaat om een hoekhuis.

Ook aan de andere kant, van Tilburg naar Eindhoven, is het druk. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp is de vertraging twintig minuten.De politie heeft een 19-jarige man en 17-jarige jongen uit Eindhoven aangehouden. Ze worden verdacht van het mishandelen van drie homoseksuele mannen. Dat gebeurde aan de Oude Stadsgracht, in de buurt van uitgaansgebied Stratumseind. De drie mannen werden uit het niets getrapt en geslagen door de verdachten. Een van de slachtoffers raakte buiten bewustzijn.

Nadat de melding bij de politie binnen kwam, zijn ze met verschillende eenheden gaan kijken. Agenten droegen uit voorzorg extra zware kogelwerende vesten. Een ambulance werd opgeroepen en de man is nagekeken in zijn appartement, hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. headtopics.com

De politie kwam met meerdere teams van de Dienst Speciale Interventies (DSI) naar het huis en de straat werd afgezet. Ook een hond en een drone werden ingezet. De brandweer en twee ambulances verzamelden zich rond half elf gisteravond bij een nabijgelegen supermarkt.

De politie startte na de beroving een onderzoek en kwam op die manier uit bij het huis van de vermoedelijke verdachte.

