112-nieuws: fietser gewond na ongeluk · verwarring over kerstverlichting

Gaat er bij een huis een alarm af? Dan is het logisch om 112 te bellen. Alleen bleek de vork in dit geval in Oosterhout net iets anders de steel te zitten. Er ging geen alarm af, maar het bleek te gaan om knipperende kerstverlichting. De wijkagent van Oosterhout deelt de melding op Instagram.Een fietser is gewond geraakt na een ongeluk op de Zaltbommelseweg in Oss. De Man viel rond tien voor half tien op de kruising met de Brabantstraat en liep een flinke hoofdwond op.

De politie heeft een warmtedeken over de man gelegd om onderkoeling te voorkomen. Het is onduidelijk hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn.`Er is een ongeluk gebeurd op de A59 bij Vlijmen. Het ongeluk gebeurde in de richting van Den Bosch. Automobilisten hebben zo'n veertig minuten vertraging.De politie zoekt getuigen van een zware mishandeling op de Tinelstraat in Eindhoven. Dat gebeurde op dinsdag 3 oktober rond acht uur 's avonds.

