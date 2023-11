112-nieuws: fietser gewond na aanrijding • dief wordt bewaakt in ziekenhuis

De auto raakte bij het ongeluk op de Koningsweg in Den Bosch aanzienlijk beschadigd (foto: Bart Meesters).Een fietser is gisteravond zwaargewond geraakt bij een aanrijding op een rotonde in de Karel de Grotelaan in Eindhoven. Het slachtoffer werd geraakt door een automobilist. De fiets brak bij de aanrijding in tweeën. De bestuurder van de auto werd aangehouden en moest een bloedproef ondergaan. Hoe de aanrijding kon plaatsvinden, wordt onderzocht.

De fiets brak bij de aanrijding in de Karel de Grotelaan in Eindhoven in tweeën (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).

