112-nieuws: eenzijdig ongeval Tilburg · PSV-fan onwel in stadion

Op de Sweelincklaan in Tilburg is vanmiddag een automobilist met zijn voertuig tegen een boom gebotst. Hij kwam eerst op de verkeerde weghelft terecht, waarna hij tegen een bewegwijzeringsbord botste en tegen een boom tot stilstand kwam. De bestuurder raakte lichtgewond aan zijn arm en werd nagekeken door het ambulancepersoneel. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Wel is zijn auto zwaar beschadigd en moest deze weggetakeld worden door een bergingsbedrijf.

De fietsster werd op de Sophiestraat in Breda geraakt door een automobilist (foto: Tom van der Put/SQ Vision).Op de A58 van Bergen op Zoom richting Breda ontstond rond halfelf een kleine file omdat er bij Roosendaal zwanen op de weg liepen. Dit leidde rond kwart voor elf tot vijf minuten vertraging. Rond elf uur waren de problemen verleden tijd.Een illegaal feest in een leegstaande loods aan de Hooiweg in Waspik is afgelopen nacht beëindigd door de ME.

Door het snelle ingrijpen van buurtbewoners bleef de schade aan de auto in Helmond beperkt (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision).Twee auto's zijn gisteren door de verkeerspolitie Oost-Brabant in beslag genomen tijdens verkeerscontroles. Een omdat die niet op naam stond en de ander omdat die gestolen bleek. Daarnaast werden tien automobilisten bekeurd omdat de uitlaat van hun auto teveel herrie maakte. Zij moeten de uitlaat van hun auto laten herkeuren bij de Rijksdienst Wegverkeer. headtopics.com

