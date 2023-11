112-nieuws: druk door ongeluk op A59 · vuurwerkoverlast Sint-Oedenrode

Er is een ongeluk gebeurd op de A59 bij Vlijmen. Het ongeluk gebeurde in de richting van Den Bosch. Automobilisten hebben zo'n veertig minuten vertraging.De politie zoekt getuigen van een zware mishandeling op de Tinelstraat in Eindhoven. Dat gebeurde op dinsdag 3 oktober rond acht uur 's avonds. De politie in Eindhoven roept getuigen op zich te melden via 0900-8844.De A2 bij Zaltbommel is weer vrij. Door een ongeluk moesten weggebruikers rekening houden met drie kwartier vertraging.

De vertraging is opgelopen tot een uur. Wil je van Breda naar Gorinchem dan is er een omleidingsroute ingesteld. Volg daarvoor de richting Rotterdam, via de A59, A16 en A15.In het Dommelpark in Sint-Oedenrode hebben jongeren gisteravond laat een prullenbak opgeblazen met vuurwerk."Jongens... het zijn meestal jongens... is dit nou nodig?", vraagt een wijkagent zich af.

112-nieuws: vuurwerkoverlast Sint-Oedenrode · agressieve ex zoekt ruzieIn dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje. Lees verder ⮕

112-nieuws: brand in boerenschuur Lith • dronken man steelt kinderwagenIn dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje. Lees verder ⮕

112-nieuws: scootmobiel te water, 53-jarige man uit Geldrop overledenIn dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje. Lees verder ⮕

112-nieuws: 53-jarige man uit Geldrop overleden · spookauto in HelmondIn dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje. Lees verder ⮕

112-nieuws: autobrand in Helmond · spookrijders op A58In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje. Lees verder ⮕

112-nieuws: autobrand in Helmond · file vanwege zwanen op A58In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje. Lees verder ⮕