112-nieuws: bestuurder rijdt bomen omver • dief wordt bewaakt in ziekenhuis

Er is ook kans dat er bomen omvallen en op de weg terecht komen."Veel bomen staan nog in het blad en vangen daardoor meer wind." Het is moeilijk te voorspellen hoeveel het verkeer hier last van zal hebben."Het is maar net waar iets gebeurt", zegt de woordvoerder.Er is brand uitgebroken in de zolder van een huis aan de Kennemerland in Helmond. De bewoners waren thuis toen de brand uitbrak en zijn veilig buiten.

De auto raakte bij het ongeluk op de Koningsweg in Den Bosch aanzienlijk beschadigd (foto: Bart Meesters).Een fietser is gisteravond zwaargewond geraakt bij een aanrijding op een rotonde in de Karel de Grotelaan in Eindhoven. Het slachtoffer werd geraakt door een automobilist. De fiets brak bij de aanrijding in tweeën. De bestuurder van de auto werd aangehouden en moest een bloedproef ondergaan. Hoe de aanrijding kon plaatsvinden, wordt onderzocht.

De fiets brak bij de aanrijding in de Karel de Grotelaan in Eindhoven in tweeën (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).

