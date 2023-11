112-nieuws: bestuurder bekneld tegen boom • file door klapband

Volgens Weerplaza gaat de herfststorm vooral in Frankrijk en Engeland voor problemen zorgen. Voor onze provincie verwacht de weerdienst donderdag behoorlijk onstuimig en daarmee 'typisch herfstweer'.De politie heeft gisteren aan het begin van de avond rond het Wilhelminapark in Tilburg een fietsverlichtingscontrole gehouden. In zo'n veertig minuten werden 58 bekeuringen uitgeschreven voor het fietsen zonder licht.

Iedereen die werd bekeurd, kreeg een fietslampje zodat ze voortaan wel veilig aan het verkeer kunnen deelnemen, zo laat de politie weten. In de komende weken zullen er meerdere controles worden gedaan. De politie noemt dit het donkere dagen-offensief. Tijdens de controle hield de politie een man aan die nog een straf van 21 dagen uit moet zitten. Hij zit inmiddels vast.Een jongen van 14 is gisteren in Breda zwaargewond geraakt toen in een groep met vuurwerk gegooid werd.

Een en ander gebeurde gisterenmiddag rond een uur op de Paul Krügerlaan. Het slachtoffer liep met een groep vrienden over straat, toen een van hen brandend vuurwerk omhoog gooide. Het stuk vuurwerk belandde in de nek van de 14-jarige jongen, waar het ontplofte. De jongen liep brandwonden op en had last van zijn oren. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

"Wij houden de scenario's open en zijn druk bezig met onderzoek", zo laat een politiewoordvoerder zojuist weten. Over de resultaten van dat onderzoek kan hij verder nog niks zeggen. Mogelijk volgt er morgen meer informatie.Bij de politie in Sint-Michielsgestel, Boxtel en Vught komen dagelijks meldingen binnen van vuurwerkoverlast."Dusdanig hard dat huisdieren niet meer naar buiten durven en de ramen trillen van de klap", zo laat de politie weten op social media.

