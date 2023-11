112-nieuws: autobrand in Helmond · file vanwege zwanen op A58

Op de A58 van Bergen op Zoom richting Breda ontstond rond halfelf een kleine file omdat er bij Roosendaal zwanen op de weg liepen. Dit leidde rond kwart voor elf tot vijf minuten vertraging. Rond elf uur waren de problemen verleden tijd.Een illegaal feest in een leegstaande loods aan de Hooiweg in Waspik is afgelopen nacht beëindigd door de ME. Rond een uur 's nachts werd de politie gewaarschuwd omdat er luide muziek te horen was vanuit de loods.

Dat maakte de politie bekend. Meerdere mensen raakten gewond. Een van de betrokken auto's vatte vlam. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Vanwege dit onderzoek werd de weg van Den Bosch richting Zonzeel afgesloten tussen Waspik en knooppunt Hooipolder. De politie vraagt mensen die tussen twee uur 's nachts en kwart over twee over de A59 bij Raamsdonk reden zich te melden.Een auto vatte afgelopen nacht vlam aan de Pastoor Vissersstraat in Helmond.

