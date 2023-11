112-nieuws: aanrijding fietsster in Breda · file vanwege zwanen op A58

Op de Sophiastraat in Breda is vanochtend een fietsster aangereden door een automobilist. Hoen dit kon gebeuren, wordt onderzocht. Meer informatie ontbreekt vooralsnog.Op de A58 van Bergen op Zoom richting Breda ontstond rond halfelf een kleine file omdat er bij Roosendaal zwanen op de weg liepen. Dit leidde rond kwart voor elf tot vijf minuten vertraging. Rond elf uur waren de problemen verleden tijd.

Bij een aanrijding op de A59 bij Raamsdonk, waarbij vier auto's betrokken waren, is afgelopen nacht iemand overleden. Dat maakte de politie bekend. Meerdere mensen raakten gewond. Een van de betrokken auto's vatte vlam. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Vanwege dit onderzoek werd de weg van Den Bosch richting Zonzeel afgesloten tussen Waspik en knooppunt Hooipolder.

