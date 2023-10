112-liveblog: uitslaande brand in Waalwijk • straatrover opgepakt

In een huis aan de Professor Krabbestraat in Waalwijk woedt een brand. De brandweer is aanwezig. Het gaat om een hoekhuis. Aan de buitenkant is te zien dat het vuur flink wat schade heeft aangericht. Het vuur is ook overgeslagen naar het naastgelegen huis. Volgens de Veiligheidsregio is iemand voor controle naar het ziekenhuis.Een kapotte auto zorgt voor vertraging op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg. De ANWB meldt dat weggebruikers rekening moeten houden met een halfuur vertraging.

Ook aan de andere kant, van Tilburg naar Eindhoven, is het druk. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp is de vertraging twintig minuten.De politie heeft een 19-jarige man en 17-jarige jongen uit Eindhoven aangehouden. Ze worden verdacht van het mishandelen van drie homoseksuele mannen. Dat gebeurde aan de Oude Stadsgracht, in de buurt van uitgaansgebied Stratumseind. De drie mannen werden uit het niets getrapt en geslagen door de verdachten. Een van de slachtoffers raakte buiten bewustzijn.

Niet veel later moest een 54-jarige voetganger het ontgelden op het Fokkerhof. De verdachte reed de man toen klem op een fiets. Hij maakte geld buit. Toch had hij daar weinig aan: uiteindelijk wist de politie de man op het Conradhof op te pakken.Een automobiliste en de bestuurder van een tractor zijn zojuist gebotst op de Eekhoorn (N618) met de Boxtelseweg in Sint-Oedenrode. In de auto zat ook nog een baby, maar niemand raakte noemenswaardig gewond. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. headtopics.com

Nadat de melding bij de politie binnen kwam, zijn ze met verschillende eenheden gaan kijken. Agenten droegen uit voorzorg extra zware kogelwerende vesten. Een ambulance werd opgeroepen en de man is nagekeken in zijn appartement, hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De politie heeft gisteravond rond middernacht een man aangehouden in zijn huis aan de Watermunt in Empel. De politie kwam met meerdere teams van de Dienst Speciale Interventies (DSI) naar het huis en de straat werd afgezet. Ook een hond en een drone werden ingezet. De brandweer en twee ambulances verzamelden zich rond half elf gisteravond bij een nabijgelegen supermarkt. headtopics.com

