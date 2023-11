'1 op 5 mensen woont niet passend'

In heteen bijdrage van verslaggever Onno Beukers en een gesprek met Aedes-voorzitter Martin van Rijn, de vereniging voor woningcorporaties in Nederland.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALPRIMEUR: Öztürk doet suggestie bij Koeman: 'Nu één van meest opvallende Nederlanders'Süleyman Öztürk vindt dat Crysencio Summerville met Nederland mee moet naar het EK. De columnist van Voetbal International ziet in de aanvaller een complete buitenspeler die op dit moment de Championship in Engeland op zijn kop zet.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

NPORADIO1: De Vraag aan Den Haag: Mag je een Kamerzetel meenemen naar een andere partij?Elke dinsdag gaat onze Haagse redactie op zoek naar het antwoord op een politieke luisteraars vraag. Wij kregen de vraag of je als Kamerlid zomaar je zetel mee mag nemen, of dat de Kamerzetel verbonden is aan een politieke partij. Onze eigen politiek redacteur Anna Pleijsier dook de wandelgangen in, op zoek naar het antwoord.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

NOS: Luchtaanval op vluchtelingenkamp Gaza, 'meer dan vijftig doden'Een journalist van Al Jazeera die ter plaatse is spreekt over een 'massaal bloedbad'.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Luchtaanval Israël op vluchtelingenkamp Gaza, 'meer dan vijftig doden'Een journalist van Al Jazeera die ter plaatse is spreekt over een 'massaal bloedbad'.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Luchtaanval Israël op vluchtelingenkamp Gaza, 'meer dan vijftig doden'Een journalist van Al Jazeera die ter plaatse is spreekt over een 'massaal bloedbad'.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Inslag in vluchtelingenkamp Gaza, 'meer dan vijftig doden'Een journalist van Al Jazeera die ter plekke is spreekt over een 'massaal bloedbad'.

Bron: NOS | Lees verder ⮕