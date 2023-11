Zulkifli serah jam Rolex kepada ‘hamba Allah’, bida tertinggi RM135,000

Menurutnya, individu itu membida pada harga tersebut kira-kira tujuh minit sebelum tempoh bidaan ditutup tepat pukul 12 tengah malam tadi. “Saya dimaklumkan, dia membeli jam tangan itu atas tiga sebab utama iaitu jam tangan itu anugerah Raja Arab Saudi, Raja Salman Abdulaziz al-Saud selain ia pernah dipakai oleh saya dan ketiganya adalah demi Palestin.

Katanya, beliau akan menyerahkan RM100,000 daripada hasil bidaan jam tangan itu untuk diserahkan kepada Muslim Care di Jordan yang kemudiannya disalurkan kepada rakyat Palestin dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) di negara itu.

Katanya, sebahagian RM35,000 lagi hasil bidaan jam akan dibahagikan sama rata kepada enam NGO lain di sini atas tujuannya sama iaitu untuk kebajikan rakyat Palestin. Sebelum ini, Zulkifli memutuskan untuk melelong jam tangan mewah itu sebelum hasil jualannya disalurkan sepenuhnya untuk kebajikan rakyat Palestin yang sedang menderita.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

THERAKYATPOST: Jam Rolex Dr Zulkifli Raih Bidaan Tertinggi Bernilai RM135,000!Lelongan jam Rolex Dr Zulkifli yang pada asalnya dibuka dengan harga tapak RM40,000 telah meraih jumlah bidaan tertinggi bernilai RM135,000.

Source: therakyatpost | Read more ⮕

STARONLINE: Former minister auctions Rolex gifted by Saudi King, raises RM135,000 for PalestineULU YAM: A woman was crushed to death when a tree fell on her car as she was driving along Jalan Ulu Yam-Gombak here.

Source: staronline | Read more ⮕

UMONLINE: Jam Rolex untuk Palestin, bidaan terkini cecah RM131,000Jam Rolex untuk Palestin, bidaan terkini cecah RM131,000

Source: UMonline | Read more ⮕

STARONLINE: Ex-minister’s Rolex auction records RM130kULU YAM: A woman was crushed to death when a tree fell on her car as she was driving along Jalan Ulu Yam-Gombak here.

Source: staronline | Read more ⮕

THESUNDAILY: Former Religious Minister auctions off Rolex watch gifted by Saudi King to donate to PalestineIN a bid to help Palestine with its cause, kind-hearted Malaysians have opened donation channels. Former Minister in the Prime Minister’s Department (...

Source: theSundaily | Read more ⮕

WORLDOFBUZZ: Former Religious Minister Auctions Off Rolex Gifted by Saudi King for RM131K, Proceeds to go to PalestineIn an effort to assist Palestine through monetary contributions, many Malaysians have set up donation funds while entrepreneurs have promised certain

Source: WORLDOFBUZZ | Read more ⮕