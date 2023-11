Zii Jia terkandas, Tze Yong ke pentas suka akhir Terbuka Perancis

: Pemain perseorangan lelaki negara, Ng Tze Yong berjaya melangkah ke pentas suku akhir Terbuka Perancis selepas menyingkirkan pencabar tuan rumah, Arnaud Merkle pada pusingan kedua di Rennes, semalam.

Pada perlawanan yang berlangsung di Glaz Arena menyaksikan pemain berusia 23 tahun itu tidak berdepan masalah untuk mengetepikan Arnaud 21-19, 21-8 dalam masa 47 minit untuk menempah slot ke suku akhir hari ini.

Pemenang pingat perak Sukan Komanwel 2022 itu dijadual membuat perhitungan bertemu sama ada pemain Taiwan, Chou Tien Chen atau pencabar Thailand, Kunlavut Vitidsarn yang bakal membuat perhitungan dalam satu lagi perlawanan pusingan kedua. headtopics.com

Sementara itu, pemain profesional negara, Lee Zii Jia gagal dalam misi memburu gelaran kedua musim ini apabila im ini apabila tewas di tangan pilihan kelapan kejohanan dari China, Li Shi Feng 21-17, 11-21, 12-21.

Sebagai rekod, Zii Jia berjaya menjuarai kejohanan Terbuka Artik di Finland awal bulan ini dan naib juara Terbuka Denmark minggu lepas. Menerima nasib sama beregu wanita negara, Vivian Hoo-Lim Chiew Sien turut terkandas selepas ditewaskan gandingan Indonesia, Apriyani Rahayu-Siti Fadia Silva Ramadhanti 21-8, 21-18. - Bernama headtopics.com

Tze Yong mara, Zii Jia tumbang di Terbuka PerancisHarapan untuk melihat perseorangan lelaki negara, Lee Zii Jia mara ke suku akhir Terbuka Perancis lebur setelah tewas. Read more ⮕

Tze Yong storms into French Open quarters, Zii Jia crashes outThe 23-year-old beat Arnaud Merkle 21-19, 21-8 in 47 minutes in Rennes. Read more ⮕

French Open: Tze Yong storms into quarters, Zii Jia crashes outKUALA LUMPUR: Malaysia’s men’s singles shuttlers Ng Tze Yong (pix) and Lee Zii Jia enjoyed mixed fortunes in the French Open 2023 badminton championsh... Read more ⮕

Zii Jia stumbles in French Open second round, Tze Yong winsKUALA LUMPUR: The Communications and Digital Minister on Thursday (Oct 26) revealed evidence that TikTok has systematically taken down or removed content related to the Palestine-Israel conflict originating from Malaysia. Read more ⮕

Tze Yong storms into French Open quarters, Zii Jia crashes outThe 23-year-old beat Arnaud Merkle 21-19, 21-8 in 47 minutes in Rennes. Read more ⮕

Aaron-Wooi Yik tarik diri pada Terbuka Perancis kerana cederaAaron Chia-Soh Wooi Yik menarik diri daripada Terbuka Perancis yang bermula, kelmarin, ekoran kecederaan paha yang menimpa Wooi Yik. Read more ⮕