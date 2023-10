Yusri tuntut kemenangan ke atas TRW

Menurutnya, beliau mahukan kemenangan namun pemain tidak harus mengambil mudah cabaran daripada TRW FC.

“Walaupun Kelantan dikatakan menghadapi masalah tetapi saya tidak mahu ia menjadi faktor menjejaskan persembahan Perak. “Apa masalah yang melanda TRW seharusnya kita ambil kesempatan untuk mencapai keputusan positif,” katanya.Menurutnya, dalam keadaan sekarang Perak belum selamat kerana masih boleh dipintas pasukan bawahan.

“Lebih penting pertemuan dengan pasukan Kelantan adalah salah satu daripada perlawanan di tempat sendiri. “Satu lagi perlawanan ialah bertemu Sabah pada 3 Disember ini. Beraksi di gelanggang sendiri memberi kelebihan kepada kami untuk mengutip mata penuh. headtopics.com

