‘Ya Allah! Sahih anak aku dalam kolam ini dah’

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

UMONLINE: Zulkifli serah jam Rolex kepada ‘hamba Allah’, bida tertinggi RM135,000Zulkifli serah jam Rolex kepada 'hamba Allah', bida tertinggi RM135,000

Source: UMonline | Read more ⮕

FMTODAY: SKMM sekat 6,997 laman sesawang lucah dalam 5 tahunMenteri komunikasi dan digital berkata kementeriannya tiada statistik remaja guna aplikasi seks songsang atau tidak bermoral dalam talian kerana ia bawah bidang kuasa polis.

Source: fmtoday | Read more ⮕

UMONLINE: Bukan senang ‘membersihkan’ Mitra dalam sekelip mataBukan senang ‘membersihkan’ Mitra dalam sekelip mata

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: Hampir 500 petugas kesihatan maut dalam konflik Palestin-IsraelHampir 500 petugas kesihatan maut dalam konflik Palestin-Israel

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: Biarlah usia tua kami dalam gembira – Sabri dan Angelina tidak letak harapan miliki zuriatBiarlah usia tua kami dalam gembira - Sabri dan Angelina tidak letak harapan miliki zuriat

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: Gaza terkini: Hampir 500 petugas kesihatan maut dalam konflik Palestin-IsraelGaza terkini: Hampir 500 petugas kesihatan maut dalam konflik Palestin-Israel manakala 372 lagi cedera dalam perang sejak 7 Oktober lalu.

Source: UMonline | Read more ⮕