KEMAMPUAN menghimpunkan 9,000 penonton untuk menyaksikan sebuah konsert kumpulan rock tempatan bukanlah perkara mudah, namun Wings berjaya melakukannya. Bukan kerana persembahan mereka hadir setahun sekali, tetapi itulah aura yang dimiliki oleh Awie dan anggotanya. Konsert Wings The Rock Emperor – Kuala Lumpur Chapter yang berlangsung di Stadium Malawati Disember lalu telah membuktikan segalanya.

Walau rata-rata anggota sudah berusia lebih separuh abad namun stamina dan tenaga yang dipamerkan amat memukau apatah lagi berjaya mempersembahkan lebih 20 lagu tanpa henti. Konsert mega yang berdurasi lebih tiga jam itu dilihat cukup sarat dengan lagu-lagu evergreen mereka, terutamanya apabila Awie mengalunkan karya-karya terbaik Wings bermula album Belenggu Irama sehingga ke Bazooka Penaka yang membuatkan penonton tidak senang duduk dan turut menyanyi bersam





