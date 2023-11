– Warga Emas Titip Doa Buat Pelanggan Borong Semua Aiskrim Dijualnya

Namun, kemerosotan ekonomi bukan sahaja dirasai oleh golongan muda, malah ramai juga orang tua yang terpaksa keluar mencari rezeki walaupun usia sudah kian meningkat. Menurut seorang lelaki, dia telah memborong kesemua aiskrim yang dijual oleh pakcik tersebut dipercayai sekitar Tawau, Sabah.

“Kami borong aiskrim dan dapat hadiah paling bermakna daripada pakcik ini,” ujar lelaki itu menerusi kapsyen di video. Lelaki itu dalam masa sama menyeru penduduk di sekitar Tawau untuk bersama-sama datang ke lokasi kejadian bagi memberi sokongan terhadap bisnes aiskrim warga emas berkenaan.

Bukan itu sahaja, ada juga yang berkata bahawa dia telah melihat pakcik tersebut menjual aiskrim di kawasan lampu isyarat sambil berpanasan.Warganet juga telah menitipkan doa buat pakcik yang gigih berusaha itu agar sentiasa dipermudahkan segala urusannya.

Sementara itu, seorang wanita yang dipercayai pernah membeli aiskrim yang dijual itu berkata bahawa ianya sedap dan juga murah. Mana tahu, satu hari nanti Allah SWT bakal membalas dengan ganjaran pahala yang berlipat-lipat kali ganda.“ما نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِن مالٍ، وما زادَ اللَّهُ عَبْدًا بعَفْوٍ، إلَّا عِزًّا”

