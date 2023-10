Warga emas rentung dalam kebakaran

Seorang warga emas rentung manakala anak dan cucunya sempat menyelamatkan diri dalam kebakaran di Matu, Sibu, awal pagi tadi. (Gambar Bomba)

SIBU: Seorang lelaki ditemukan rentung manakala empat lagi terselamat apabila rumah kediaman di Kampung Halud, Matu kira-kira 115km dari sini, musnah dalam kebakaran, awal pagi tadi. Ketua Bomba Zon Sibu, Andy Allie, berkata Merais Aris, 68, meninggal dunia dalam kejadian, manakala empat terselamat adalah anak dan cucu warga emas itu.

“Berdasarkan saksi, warga emas yang bekerja sebagai buruh itu dikatakan gagal keluar menyelamatkan diri semasa kejadian. Pasukan pemadaman menemui mayat lelaki itu di depan pintu biliknya pada 5.05 pagi, dan mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut,” katanya. headtopics.com

Beliau berkata, penduduk kampung memberitahu kebakaran itu disedari sekitar 2.15 pagi, manakala panggilan kebakaran diterima 2.51 pagi sebelum lima anggota Balai Bomba Daro dengan sebuah jentera digerakkan ke lokasi kejadian.

“Operasi pemadaman terpaksa menggunakan sumber air terbuka dari parit berhampiran berikutan pili bomba di kawasan itu tidak ada air dan operasi tamat sepenuhnya pada 4.45 pagi,” katanya.

