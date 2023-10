Warga emas ditahan pandu lawan arus

PETALING JAYA: Seorang warga emas ditahan kerana memandu melawan arus di Jalan Rasah, Seremban hari ini.

Ketua Polis Seremban, Arifai Tarawe, berkata siasatan awal mendapati kejadian berlaku kira-kira 10 pagi tadi membabitkan Proton Exora biru yang dipandu lelaki 73 tahun itu. “Kenderaan itu bergerak di lorong paling kanan secara melawan arus menuju ke arah Seremban 3 dan perbuatan ini boleh mendatangkan bahaya kepada diri serta pengguna jalan raya lain.

“Bertindak atas maklumat, sepasukan polis dari Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPD Seremban mengesan suspek di Taman Desa Rasah dan ditahan untuk tindakan lanjut,” katanya dalam kenyataan.Satu video 16 saat tular di media sosial memaparkan sebuah kenderaan memandu secara berbahaya dan melawan arus di Jalan Rasah. headtopics.com

Read more:

fmtoday »

Polis kesan pemandu Proton Wira dipercayai larikan diri dalam kemalangan tiga keretaPolis memburu seorang pemandu Proton Wira dipercayai punca kemalangan di Kilometer 38 Jalan Kuala Lumpur - Ipoh, Rawang dekat sini yang Read more ⮕

Polis rampas dadah bernilai RM33.73 juta, tahan tujuh lelaki termasuk seorang warga asingKAJANG: Polis menahan tujuh lelaki termasuk seorang warga Sri Lanka disyaki menyeludup dan mengedar dadah yang dianggar bernilai RM33.73 juta, Rabu le... Read more ⮕

Police: Proton Wira driver held over Serendah crash that killed threeKUALA LUMPUR, Oct 27 — The driver of a Proton Wira who was involved in a deadly accident near Serendah near here yesterday has been detained to assist in the investigation of the... Read more ⮕

Proton Wira driver held over Serendah fatal accidentKUALA LUMPUR: The driver of a Proton Wira who was involved in a deadly accident near Serendah near here yesterday has been detained to assist in the i... Read more ⮕

Gentari deploys 100kW DC charger at Proton COE, open to all EV usersThere's now a 100kW DC fast charger at Proton COE and it costs RM2.40/minute. Pro-Net is also collaborating with Gentari to deploy DC fast chargers at 20 Proton dealerships. Read more ⮕

Proton X50 and X70 launched in South Africa – X50 from RM117k – RM150k, X70 from RM137kProton has made its official return in South Africa with the launch of two SUVs – the X50 and the X70 – after a 10-year hiatus. Four variants of the X50 will be sold in … Read more ⮕