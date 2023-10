Wan Saiful dinasihat bersandar pada fakta

PETALING JAYA: Ahli Parlimen Tasek Gelugor, Datuk Wan Saiful Wan Jan dinasihat untuk bersandar kepada fakta dan hujahan undang-undang dalam perbicaraan kalau hendak berjaya, bukan menuding jari pada kerajaan.

“Sinis betul Wan Saiful apabila mendakwa dia dikenakan pertuduhan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 (AMLA) semata-mata untuk memesongkan pandangan umum dari kelemahan kerajaan yang sedia ada,” katanya menerusi satu hantaran di Facebook.

Sebelum ini, Wan Saiful didakwa atas pertuduhan menerima rasuah hampir RM7 juta berkaitan Program Jana Ekonomi Bumiputera Berwibawa (Jana Wibawa). Shahrir yang juga bekas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna itu berkata, semasa beliau didakwa oleh kerajaan Pakatan Harapan (PH) selepas Pilihan Raya Umum Ke-14 (PRU14) tidak menggunakan hujah sama. headtopics.com

“Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) mendakwa saya dengan tuduhan tidak mengisytiharkan pendapatan sebenar, iaitu satu kesalahan dibawah Akta Cukai Pendapatan sedangkan SPRM tidak ada kepakaran dalam soal cukai pendapatan.

