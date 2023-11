Wan Ahmad Fayhsal bidas Duta Besar Malaysia ke AS isu ‘demarche’

“Rupa-rupanya duta besar kita ini di Washington seru nama saya, kata Wan Ahmad Fayhsal jangan bercakap kalau tidak tahu. Dalam pada itu, Wan Ahmad Fayshal dalam celahannya mengulangi mahu mengetahui kandungan dalam ‘demarche’ tersebut yang mendakwa mengugut Malaysia.

“Apakah kerana Tambun (Datuk Seri Anwar Ibrahim) rakan baik kepada Washington, buatkan mereka terluka akibat pendirian tegas beliau?,” soalnya. Wan Ahmad Fayhsal dalam sidang media semalam tidak berpuas hati dengan jawapan diberi Anwar, berhubung ‘ancaman‘ diterima dari negara luar susulan pendirian Malaysia terhadap kekejaman Israel kepada Palestin.

Semalam, Anwar memberitahu Dewan Rakyat ancaman dan tekanan diterima Malaysia dari negara Barat yang menyokong Israel menyaksikan kerajaan menerima tiga notis tata tindak (demarche) daripada Kedutaan Amerika Syarikat kerana keengganan Malaysia menganggap Hamas sebagai kumpulan pengganas.

