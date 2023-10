Wajarkah sekolah diheret isu Palestin?

Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.

Aman Palestin masih boleh salurkan bantuan kepada PalestinAman Palestin Bhd. (Aman Palestin) masih boleh menyalurkan bantuan kepada rakyat Palestin seperti biasa walaupun menghadapi siasatan Read more ⮕

Inisiatif bantu pekebun kecil getah, konflik di Palestin tumpuan Dewan Rakyat hari iniPerkara lain yang akan dibincangkan termasuk perkhidmatan KTMB Shuttle Tebrau dan Jabatan Pembangunan Kanak-kanak. Read more ⮕

Inisiatif bantu pekebun kecil getah, konflik di palestin dibincang di Parlimen hari iniKUALA LUMPUR: Inisiatif kerajaan bagi membantu pekebun kecil getah yang berhadapan cabaran harga getah rendah dan konflik di Palestin antara isu yang ... Read more ⮕

Himpunan Pembela Palestin di Melaka Ahad ini sasar 10,000 pesertaMELAKA: Himpunan Pembela Palestin yang menyasarkan penyertaan sebanyak 10,000 peserta dalam kalangan pelbagai bangsa dan agama akan diadakan di Stadiu... Read more ⮕

Sengaja Ejek Warga Palestin Kerana Tiada Bekalan Air & Elektrik, Video Rakyat Israel Ini Dikecam NetizenWanita dari Israel itu dilihat menunjukkan bekalan air minuman dan wayar sambungan (extension) seolah-olah mahu mengejek rakyat Palestin yang tidak mempunyai bekalan air serta elektrik. Read more ⮕

Pertahan Palestin, Anwar dedah terima ugutan negara luarKUALA LUMPUR: Datuk Seri Anwar Ibrahim hari mendedahkan beliau menerima banyak ugutan daripada negara luar, susulan ketegasan Malaysia mempertahankan ... Read more ⮕