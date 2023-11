[Video] Warga Asing Selamba Mandi Guna Tangki Air Atas Bangunan Di Subang Jaya

Antara kes jenayah melibatkan warga asing yang pernah dilaporkan adalah seperti kes rogol, membunuh, mencuri, meraba pelajar sekolah dan banyak lagi. Baca Artikel Berkaitan: Lelaki Warga Asing Panjat Kereta Tengah Jalan, Wanita Luah Rasa Cemas & Takut

Memetik sumber Berita Harian, kejadian itu berlaku di sebuah bangunan di USJ 21, Subang Jaya, Selangor. Namun apa yang membuatkannya agak menjijikkan adalah apabila mereka dilihat sedang bermandi dan mencuci pakaian menggunakan tangki air tersebut.

Ramai netizen yang beranggapan perbuatan mereka itu agak melampau kerana ia melibatkan kebersihan untuk penghuni lain di bangunan yang sama.

