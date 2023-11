Usahawan bunuh rakan kongsi direman 7 hari

Perintah reman itu dikeluarkan Majistret Zur Azureen Zainalkefli di Mahkamah Majistret di sini, pagi ini. Terdahulu pasangan suami isteri yang masing-masing berusia 37 dan 35 tahun tiba di pekarangan mahkamah pada kira-kira pukul 10 pagi.Penahanan suami usahawan tudung dan pakaian itu yang merupakan seorang mekanik bagi membantu siasatan kerana kereta Honda Jazz disyaki digunakan dalam kejadian langgar lari mangsa merupakan miliknya.

Dalam kejadian pada pukul 3 pagi itu, seorang wanita disyaki melanggar dan menikam mati mangsa yang merupakan rakan kongsinya. Mayat mangsa yang merupakan pesara kerajaan ditemuikan di dalam longkang berhampiran Pejabat Kesihatan Hulu Terengganu pada pukul 3 pagi.

Ketua Polis Terengganu, Datuk Mazli Mazlan berkata, siasatan awal percaya insiden bermotifkan rasa tidak puas hati suspek wanita berhubung agihan keuntungan perniagaaan. – UTUSAN

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

UMONLINE: Jenazah usahawan dilanggar, ditikam rakan kongsi selamat dikebumiJenazah usahawan dilanggar, ditikam rakan kongsi selamat dikebumi

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: Usahawan perlu cipta trend, bukan pengikut semata-mataUntuk menjadi seorang yang inovatif, usahawan perlu mencipta trend baharu dan bukan sekadar menjadi pengikut trend semasa.

Source: UMonline | Read more ⮕

THESUNDAILY: Ibu, rakan wanita dipenjara tujuh tahun aniaya anak hingga cederaJOHOR BAHRU: Seorang ibu tunggal dan rakan wanitanya masing-masing dihukum penjara tujuh tahun oleh Mahkamah Sesyen di sini kerana menganiaya dan meng...

Source: theSundaily | Read more ⮕

FMTODAY: Ibu, rakan wanita dipenjara 7 tahun aniaya anak kandungKedua tertuduh mengaku bersalah atas dua pertuduhan menganiaya dan mengabaikan kanak-kanak itu hingga mengalami 20 kecederaan fizikal.

Source: fmtoday | Read more ⮕

DAILYEXPRESS_MY: Pekerja bengkel cederakan rakan dijel 10 bulanKota Kinabalu: Mahkamah Majistret di sini pada Selasa menjatuhkan hukuman penjara 10 bulan terhadap seorang pekerja bengkel kerana menyerang rakan sekerjanya, empat bulan lalu.

Source: DailyExpress_MY | Read more ⮕

FMTODAY: Tak puas hati agihan untung, wanita tikam rakan kongsi 15 kaliMangsa berusia 65 tahun sebelum itu dipercayai dilanggar suspek.

Source: fmtoday | Read more ⮕