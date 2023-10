UNSC gagal, Malaysia kekal bersama OIC dan Liga Arab

DENGKIL: Malaysia akan terus menjalin kerjasama rapat de­ngan Liga Arab dan negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC) bagi menghentikan isu Palestin-Israel. Nada tegas itu disuarakan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan perkembangan terbaharu yang dicapai pada persidangan tergempar Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNSC) semalam.

