UNSC gagal, Malaysia kekal bersama OIC dan Liga Arab

DENGKIL: Malaysia akan terus menjalinkan kerjasama rapat dengan Liga Arab dan negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC) bagi menghentikan isu Palestin-Israel.

Anwar berkata, Malaysia secara dasarnya akan terus mengadakan hubungan dengan dua badan itu (OIC dan Liga Arab) dan sepakat mengambil tindakan bersama. “Tapi apa yang perlu dilakukan sekarang ialah menghentikan serangan dan menyalurkan bantuan kemanusiaan. Itu keutamaan kita (Malaysia) sekarang.

Ditanya sama ada Malaysia akan memboikot PBB bersama OIC dan Liga Arab, Anwar berkata, Malaysia buat masa ini memihak kepada dua badan itu, malah rundingan perkembangan mengenai isu Palestin dilakukan setiap hari.Sebelum ini, UNSC sekali lagi gagal mencapai keputusan berhubung perang Palestin-Israel ketika krisis kemanusiaan di Gaza semakin meruncing. headtopics.com

PBB melaporkan bahawa kegagalan itu disebabkan usul berkenaan tidak mendapat sokongan sekurang-kurangnya sembilan negara anggota UNSC.

