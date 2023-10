UNGA terima resolusi gencatan senjata segera di Gaza

Sidang Khas Tergempar Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNGA) menyaksikan resolusi ditaja Jordan mendapat 120 undi menyokong. (Gambar AP)

KUALA LUMPUR: Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNGA) pada Jumaat menerima resolusi menyeru gencatan senjata segera selain bantuan kemanusian serta perkhidmatan penting sampai ke Semenanjung Gaza tanpa sebarang halangan.

Menurut laman sesawang Berita PBB Pengundian semasa Sidang Khas Tergempar ke-10 itu menyaksikan resolusi ditaja Jordan diluluskan Perhimpunan Agung, dengan 120 undi menyokong, 14 menentang, dan 45 tidak mengundi. headtopics.com

Jordan pada awal sesi itu telah mencadangkan penggantungan hujahan negara anggota pada 3 petang Jumaat (waktu New York), untuk memulakan “tindakan segera” terhadap resolusi draf dan hujahan diteruskan selepas itu. Bagaimanapun, penggantungan hujahan itu dibuat pada 3.40 petang.

Resolusi draf yang diketuai Jordan mengenai krisis itu mendapat sokongan awal daripada lebih daripada 40 negara ahli, termasuk Mesir, Oman, dan Emiriah Arab Bersatu. Kanada sebelum itu mencadangkan sedikit pindaan kepada resolusi itu yang membidas tindakan Hamas terhadap Israel tetapi ia gagal mendapat sokongan diperlukan. Undian mengenai pindaan itu adalah 85 menyokong, 55 menentang, dengan 23 tidak mengundi, jadi ia gagal untuk mendapatkan majoriti dua pertiga yang diperlukan. headtopics.com

Resolusi ini antara lain menyeru kepada “gencatan senjata kemanusiaan dengan segera, berkekalan, dan berterusan”, serta “menuntut” agar semua pihak mematuhi undang-undang kemanusiaan antarabangsa dan untuk menyediakan bekalan dan perkhidmatan penting ke Semenanjung Gaza yang “berterusan, mencukupi, dan tanpa halangan”.

