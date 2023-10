UNGA penghujung sengsara Gaza?

MEMANG celaru nampak gayanya di Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNSC) dalam hal kesengsaraan yang sedang dihadapi oleh penduduk Gaza. Empat usul yang dicadangkan iaitu dua dari Rusia dan masing-masing satu oleh Amerika Syarikat (AS) dan Brazil tiada kata putus dicapai.

Bukan sahaja bercelaru diantara lima ahli tetap tetapi dalam kalangan 10 ahli tidak tetap juga tidak mampu membuat keputusan. Ada ahli yang berkehendakan gencatan senjata dilaksanakan secepat mungkin dan ada pula mahukan bantuan disalur segera tetapi Israel tidak perlu hentikan pengeboman ke atas penduduk Gaza.

Senario ini mempamerkan wujud perpecahan dalam EU hal Palestin tidak seperti mana perpaduan yang dipamerkan berkait Ukraine. Austria, Hungary dan Jerman lebih pro Israel manakala Sepanyol, Belanda dan Ireland lebih bersimpati dengan perjuangan Palestin. headtopics.com

Biden tidak percaya 7,000 penduduk Gaza terkorban akibat pengeboman tubi rejim Israel yang mana 3,000 daripada angka korban ini adalah kanak-kanak kerana menurut Biden hospital di Gaza berada dalam kawalan Hamas dan apa saja yang berpunca dari Hamas tidak boleh dipercayai. Bayangkan perasaan keluarga mangsa serangan September 11, 2001 jika ada yang mempertikaikan jumlah mangsa yang menghampiri 3,000 orang terkorban dalam serangan itu.

Tolak ke tepi UNSC yang bercelaru sebagai harapan membantu penduduk Gaza kerana atas permintaan beberapa negara Arab yang diketuai oleh Jordan serta disokong oleh beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Indonesia, Vietnam, Laos dan Brunei perhimpunan tergempar perhimpunan PBB (UNGA) telah diadakan bermula Khamis lalu. headtopics.com

Keputusan undi resolusi UNGA yang diusul oleh Jordan yang mengkehendaki jeda pengeboman untuk membenarkan bantuan disalur adalah 120 menyokong, 45 berkecuali dan 14 menentang. Antara negara yang menyokong resolusi ini yang dianggap ketara adalah Perancis, China dan Rusia yang kesemuanya mempunyai kuasa veto di UNSC. Sementara Australia, Kanada, Jerman, India, Itali serta Sweden negara yang lebih pro Israel tetapi memilih jalan tengah dengan sikap berkecuali.

UNGA terima resolusi gencatan senjata segera di GazaResolusi itu menuntut bekalan dan perkhidmatan penting ke Gaza dilakukan tanpa halangan. Read more ⮕

UNGA adopts resolution for immediate truce and humanitarian assistance in GazaKUALA LUMPUR: The United Nations General Assembly (UNGA) on Friday adopted the resolution calling for an immediate humanitarian truce and unhindered p... Read more ⮕

UNGA terima resolusi gencatan senjata segera di GazaPerhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menerima resolusi menyeru gencatan senjata dasar kemanusiaan dilaksanakan segera di Gaza. Read more ⮕

Gov’t welcomes UNGA resolution on ceasefire in GazaKUALA LUMPUR: The government welcomes the resolution passed at the United Nations General Assembly (UNGA) yesterday with regard to an immediate ceasef... Read more ⮕

Govt welcomes UNGA resolution calling for Gaza ceasefire, says MinisterPresident Joko Widodo is set to sign a presidential regulation that minority groups in Muslim-majority Indonesia hope would ease requirements to set up their places of worship. Read more ⮕

Malaysia welcomes, supports UNGA resolution calling for humanitarian truce in GazaPUTRAJAYA: Malaysia strongly welcomes and supports the adoption of the United Nations (UN) resolution calling for an immediate, durable and sustained ... Read more ⮕