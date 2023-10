UMT sedia bantu pelajar keluarga berpendapatan rendah

KUALA NERUS: Universiti Malaysia Terengganu (UMT) memberi jaminan akan memastikan semua pelajarnya yang berasal daripada keluarga berpendapatan rendah mendapat bantuan kebajikan yang sewajarnya.

Menurutnya, UMT telah bekerjasama dengan Yayasan Raja Shamri (YRS) untuk memastikan pelajar itu dapat melanjutkan pengajian ke UMT dan akan memastikannya diberikan perhatian sebaiknya sepanjang pengajian di kampus sehingga bergelar graduan UMT cemerlang.

“Oleh itu, Pejabat Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (HEPA) UMT akan memastikan Nurul Akhmal berpeluang menerima bantuan pelbagai bentuk sepanjang pengajian di UMT. Semalam, Utusan Malaysia melaporkan seorang penoreh getah buntu untuk mencari RM2,000 bagi membolehkan anak perempuannya itu menyambung pengajian di UMT. headtopics.com

Katanya, rezeki itu hadir selepas kepayahan hidupnya disiarkan oleh Utusan Malaysia sekali gus menyaksikan orang ramai datang mengulurkan sumbangan. “Selain itu, saya merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak pertubuhan bukan kerajaan (NGO) Third Force Pasir Mas banyak membantu dengan membayar yuran pendaftaran serta menyumbangkan sebuah komputer riba,” katanya ketika ditemui di sini semalam.

Katanya, PHEP UMT turut mewujudkan Skim Bekerja di Kampus (Job on Campus) untuk memberi peluang kepada para pelajar UMT yang ingin mendapatkan pendapatan sambilan bagi menampung keperluan hidup selain melatih mereka hidup berdikari. headtopics.com

