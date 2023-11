‘Ulat’ pujuk rayu pelanggan sebelum dijerat tambang melampau

Taktik itu adalah antara yang dikesan menerusi penyamaran anggota oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) bagi mengesan aktiviti ulat di pintu masuk udara negara itu sejak Januari hingga Oktober lalu. Bagaimanapun, katanya, selepas berjaya mendapatkan pelanggan, mereka kemudian mengenakan caj melampau dan harga dikenakan itu lebih mahal pada khidmat teksi biasa dan limo.

“Ssemakan mendapati 123 buah adalah kenderaan persendirian dan 13 buah lagi menggunakan kenderaan awam,” katanya dalam sidang akhbar di KLIA di sini, hari ini. Azrin berkata, pihaknya juga mendapati, ‘ulat’ ini bergerak secara sendirian di mana harga tambang dikenakan sekitar lingkungan RM60 hingga RM300 bagi perjalanan ke Kuala Lumpur bergantung kepada jenis kenderaan.

Dalam perkembangan sama, Azrin berkata, bagi tempoh 2015 hingga Oktober tahun ini, sebanyak 766 kes ulat direkodkan di Selangor di mana 29 individu telah dikenakan tindakan mahkamah.

