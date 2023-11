Ubah suai KSAS: Kelantan dibimbangi dilanda banjir teruk

Timbalan Ketua PKR Kelantan, Syed Mohd Alidustur Syed Mohd Zain, berkata jika cadangan itu diteruskan, Kelantan bukan sahaja berdepan penamatan pembayaran Pemindahan Fiskal Ekologi untuk Pemuliharaan Biodiversiti (EFT), tetapi juga banyak kesan negatif akan dihadapi termasuk bencana banjir.

“Kami membantah sekerasnya cadangan itu (KSAS) yang boleh menjejaskan ekologi sekali gus membawa bencana di negeri ini khususnya dan berharap memorandum bantahan ini dipertimbangkan demi masa depan Kelantan yang lebih baik,” katanya.

Sementara itu, wakil NGO daripada Himpunan Kasih, Dr Rosli Allani Abd Kadir berkata jika cadangan tersebut diteruskan, tidak mustahil Kelantan akan berdepan banjir lebih teruk dan memberi kesan kepada rakyat.

Sebelum ini, Timbalan Menteri Besar Kelantan, Mohamed Fadzli Hassan memaklumkan cadangan pengubahsuaian KSAS di Kelantan masih pada peringkat program pendengaran awam (publisiti dan penyertaan awam) yang bermula 11 Okt hingga 11 Nov ini.

