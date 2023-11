Tular PLKN 3.0 Bakal Ambil Peserta Umur 16 Hingga 35 Tahun, Netizen Beri Pelbagai Reaksi

Sebanyak 13 kem tentera akan digunakan bagi melatih peserta yang terlibat sebagai langkah untuk menjimatkan perbelanjaan kerajaan selain membolehkan mereka mendapat situasi sebenar kententeraan dan kepolisan.

Pendedahan berkaitan lingkungan umur peserta yang bakal dipilih membuatkan netizen di media sosial tidak senang hati kerana khuatir jika mereka tersenarai untuk menjalani latihan tersebut. Pada masa yang sama, netizen juga bimbang jika jarak umur yang berbeza antara pelatih membuatkan mereka tidak mudah untuk bergaul antara satu sama lain.

Betul gak. Yg umur 30 keatas ni nak sembang apa malam2 sebelum tido dengan budak2 umur 16 kalau kat kem PLKN tu? Tak blend woi.— Lee Dong Ruq (@faruqmcgrath) November 1, 2023 Group 30’s PLKN Starter Pack be like… https://t.co/GXCHBqZuVO pic.twitter.com/t42t3rMrJz

Back then, if you're too active or is with health risk, you can't join PLKN. Not sure now. https://t.co/fO5x3imuUU— RT 🇲🇾🇵🇸🇵🇸 (@rawiahtajuddin_) November 2, 2023 Better fokus pada ekonomi negara dulu la drpd nk start benda pelik2 mcm ni.

Yang di-Pertuan Agong dari semasa ke semasa melalui pengisytiharan boleh mengarahkannya melainkan jika akta ini memperuntukkan selainnya, tiap-tiap orang yang pada tarikh pengisytiharan itu telah mencapai umur sebagaimana yang dinyatakan dalam pengisytiharan, tidak kurang daripada enam belas tahun, tetapi belum mencapai umur sebagaimana yang dinyatakan dalam pengisytiharan, tidak lebih daripada tiga puluh lima tahun; dan merupakan warganegara atau pemastautin tetap Malaysia, bertanggungjawab...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

THERAKYATPOST: PLKN For 16-35 Year Olds Stirs Up Questions And Hilarious Comments From The PublicSome people were also concerned regarding whether going for PLKN would affect their jobs.

Source: therakyatpost | Read more ⮕

THESUNDAILY: PLKN 3.0 to begin with nationwide enrollment of Form 4 Students, confirms Defence MinisterPETALING JAYA: Defence Minister Datuk Seri Mohamad Hasan has shared comprehensive insights into the latest iteration of the National Service Training ...

Source: theSundaily | Read more ⮕

THERAKYATPOST: Tular Isu Telur Rebus Buruk: MARA Sahkan Tiada Pelajar MRSM Kuala Klawang Keracunan MakananTerdahulu, Pengerusi MARA Datuk Dr Asyraf Wajdi Dusuki telah mengarahkan siasatan dibuat berhubung dakwaan beberapa orang pelajar MRSM Kuala Klawang, Negeri Sembilan keracunan makanan selepas makan telur rebus ‘buruk’.

Source: therakyatpost | Read more ⮕

UMONLINE: Harga ayam terkawal, KPDN pantau peniaga ambil kesempatanHarga ayam terkawal, KPDN pantau peniaga ambil kesempatan

Source: UMonline | Read more ⮕

THERAKYATPOST: Raja Permaisuri Ambil Kanak-kanak Hidap Sindrom Werewolf Di Sarawak Sebagai Anak AngkatBaginda juga akan menanggung perbelanjaan untuk mengubati penyakit Hipertrichosis atau Sindrom Werewolf yang dihidapi oleh kanak-kanak bernama Missclyen.

Source: therakyatpost | Read more ⮕

UMONLINE: Ambil rasuah bukan sebab gaji kecilMengapa rasuah berlaku? Gaji rendah bukan faktor utama seseorang itu terlibat rasuah. Buktinya melalui laporan media setiap hari.

Source: UMonline | Read more ⮕