Tubuh Bank Koperasi Pelajar – Ungku Aziz

Pada 27 Oktober 1975, akhbar Utusan Malaysia melaporkan sebuah Bank Koperasi Pelajar perlu ditubuhkan bagi keperluan para pelajar dan sekolah, kata Naib Canselor Universiti Malaya, Profesor Diraja Ungku Aziz.

Beliau turut menekankan bahawa, Bank Koperasi Pelajar itu harus memainkan peranan utama dalam semua urusan simpanan wang para pelajar di samping memudahkan urusan lain yang diperlukan oleh semua sekolah di negara ini.

