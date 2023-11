‘Transporter’ lelaki ditahan bersama 55 guni rokok kretek seludup

Difahamkan, suspek membawa bekalan rokok seludup itu dari sebuah daerah di Terengganu untuk diedarkan secara terus kepada peniaga kedai runcit di negeri-negeri di kawasan Utara. “Hasil semakan mendapati nombor pendaftaran kenderaan yang digunakan adalah palsu dan kesemua rokok seludup ditutup dengan kain hitam bagi mengelak dikesan pihak polis.

“Polis turut merampas sebuah van jenis Toyota Hiace dengan anggaran nilai RM40,000,” katanya dalam sidang akhbar di markas Pasukan Polis Marin Wilayah 1, di sini hari ini. Jelas beliau, suspek dipercayai aktif melakukan jenayah itu sejak tiga bulan lalu serta dibayar RM500 untuk setiap perjalanan dengan penghantaran bekalan dua kali seminggu.

Tambahnya, polis percaya terdapat ahli sindiket lain terlibat dengan kegiatan penyeludupan rokok itu dan mereka menggunakan tonto untuk mengelak aktiviti daripada dikesan pihak berkuasa.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

UMONLINE: Polis patahkan cubaan seludup ganja seberat 70 kg bersama senjata apiPolis patahkan cubaan seludup ganja seberat 70 kg bersama senjata api

Source: UMonline | Read more ⮕

FMTODAY: Lelaki seludup arak lebih RM700,000 ditahanLelaki tempatan berusia 37 tahun itu ditahan menerusi Op Kontraban petang semalam.

Source: fmtoday | Read more ⮕

THESUNDAILY: Polis tahan seorang lelaki seludup arak lebih RM700,000MUAR: Seorang lelaki ditahan dipercayai terlibat dalam kegiatan penyeludupan minuman keras pelbagai jenama tanpa cukai melibatkan rampasan bernilai RM...

Source: theSundaily | Read more ⮕

UMONLINE: Bapa tumbuk, tendang anak kandung direman tujuh hariLelaki yang ditahan kerana menumbuk dan menendang anak kandungnya hingga mengalami kecederaan tisu lembut dalam kejadian di Kampung Perah di sini kelmarin, direman tujuh hari.

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: Arak seludup lebih RM700,000 dirampasArak seludup lebih RM700,000 dirampas

Source: UMonline | Read more ⮕