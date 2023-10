TPM Fadillah : MPOB lulus RM983,000 pinjaman input pertanian pekebun sawit setakat Ogos 2023

: Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) telah meluluskan sejumlah RM983,000 bagi membiayai pinjaman input pertanian seperti baja, racun dan benih dengan nilai maksimum RM16,250 kepada seramai 117 pekebun kecil sawit persendirian sehingga Ogos 2023.(gambar)

“Pengurangan kadar baja dan racun rumpai akan menyebabkan hasil sawit tidak mencapai hasil sepatutnya. Beliau berkata demikian ketika menggulung perbahasan peringkat dasar Rang Undang-Undang Perbekalan 2024 bagi Kementerian Perladangan dan Komoditi (KPK) di Dewan Rakyat, hari ini.

“Mengambil kira harga semasa minyak sawit mentah (MSM) yang kukuh dan harga baja yang semakin menurun, keperluan kerajaan untuk memperuntukkan subsidi baja kepada pekebun kecil adalah kurang kritikal. Pada 2022, harga baja telah merekodkan peningkatan 15-35 peratus berbanding tahun sebelumnya, terutama bagi harga baja nitrogen, phosphorus dan potassium (NPK) dan Urea dan Muriate of Potash (MOP) atau pupuk MOP, namun peningkatan tersebut masih boleh ditampung memandangkan harga MSM juga di paras tinggi pada tahun sama. headtopics.com

Menyentuh penubuhan Majlis Sawit Sabah dan Sarawak, Fadillah menjelaskan tiada keperluan untuk berbuat demikian memandangkan MPOB mempunyai cawangan di setiap negeri, termasuk masing-masing 14 cawangan di Sabah dan 15 di Sarawak.

