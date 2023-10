Toyota Outrun Raih Dana RM170,000, Salur Sumbangan Buat Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia

UMW Toyota Motor Sdn Bhd (UMWT) memperkuatkan komitmennya kepada masa depan lebih baik buat semua golongan dengan menyumbangkan kepada Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia (NCSM) melalui kempen Start Your Impossible (SYI).

Kempen Start Your Impossible (SYI) Start Your Impossible (SYI) adalah kempen yang diperkenalkan oleh Toyota Motor Corporation (TMC) sempena Sukan Olimpik Tokyo pada tahun 2020. “Ini sejajar dengan slogan UMWT, iaitu ‘Move Your World,’ yang menggalakkan komitmen kami untuk terus maju ke hadapan,” kata Datuk Ravindran K. selaku Presiden UMW Toyota.

Sumbangan ini diharapkan dapat membantu NCSM, sebuah pertubuhan kanser tanpa keuntungan yang telah lama menjadi pionir dalam penjagaan kanser di Malaysia. Sejak penubuhannya pada tahun 1966, NCSM telah memberikan perkhidmatan pendidikan, penjagaan, dan sokongan kepada pesakit kanser dan masyarakat. headtopics.com

Selain itu, sumbangan tersebut juga akan digunakan untuk pengangkutan harian pesakit yang tinggal di Rumah Kanak-Kanak dan Warga Emas bagi mendapatkan rawatan perubatan. Sinergi Majlis penyerahan rasmi sumbangan ini telah berlangsung di Pejabat UMWT Shah Alam dan disaksikan oleh wakil pengurusan kanan dari UMWT bersama wakil-wakil kehormatan dari NCSM.

