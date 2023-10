TNB beri jaminan bayar pampasan pada mangsa Lembah Bertam

Lembah Bertam di Cameron Highlands dinaiki air selepas TNB melepaskan air dari empangan sebanyak tiga kali pada Oktober 2013. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA: Tenaga Nasional Bhd (TNB) memberi jaminan akan menunaikan tanggungjawabnya membayar pampasan kepada mangsa banjir di Lembah Bertam pada 2013. Katanya, ia mengakui liabilitinya dan penting baginya menghormati serta mematuhi prosedur undang-undang ditetapkan ketika menentukan pampasan.

“Penilaian ganti rugi akan berlangsung di Mahkamah Tinggi pada 18 Jan 2024, langkah penting ke arah penyelesaian. “Sebagai organisasi bertanggungjawab dan prihatin, TNB komited menyokong dan memudahkan proses pampasan, sebaik saja Mahkamah Tinggi membuat keputusan,” katanya dalam kenyataan. headtopics.com

Kenyataan ini menyusul kenyataan Ahli Parlimen Tanah Rata, Ho Chi Yang pada Rabu bagi pihak 70 mangsa banjir, yang menggesa penyelesaian pampasan segera selepas menunggu selama sedekad. Wakil rakyat DAP itu dilaporkan berkata, mangsa mengalami kerugian kewangan besar dan mendakwa TNB berlengah membayar pampasan.

Pada 2015, mangsa menyaman TNB cuai menguruskan takungan Ringlet di Empangan Sultan Abu Bakar selepas ia melepaskan air dari empangan sebanyak tiga kali, mengakibatkan banjir pada Oktober 2013. Tiga tahun kemudian, Mahkamah Tinggi mendapati TNB bersalah atas kecuaian. Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan kemudian mengekalkan keputusan itu.Subscribe to our newsletter and get news delivered to your mailbox. headtopics.com

Read more:

fmtoday »

We’re committed to paying Bertam Valley victims compensation, says TNBThe assessment of damages to be paid by the utility company is set to take place at the High Court on Jan 18, 2024. Read more ⮕

TNB quickens move into renewable energyA woman who filmed herself arguing with the police after she verbally abused a hospital staff member was sentenced to five weeks and five days’ jail and fined S$600 on Wednesday. Read more ⮕

Stesen rel Lembah Klang guna pembayaran terbuka sepenuhnya Ogos 2025Menteri Pengangkutan Loke Siew Fook berkata ia merangkumi perkhidmatan LRT, MRT, monorel dan komuter. Read more ⮕

Pembayaran terbuka KTM Komuter Lembah Klang dijangka bermula pertengahan NovemberKUALA LUMPUR: Pengguna KTM Komuter di Lembah Klang dijangka dapat menggunakan kaedah pembayaran terbuka mulai pertengahan November ini, Dewan Rakyat d... Read more ⮕

Rasuah jurutera TNB tak potong bekalan elektrik, ahli perniagaan didenda RM20,000Tertuduh dijatuhkan hukuman itu selepas mengaku bersalah atas lima pertuduhan memberi suapan antara 2019 dan 2021. Read more ⮕

Businessman cries after being fined RM20,000 for bribing TNB engineerSHAH ALAM: A 41-year-old businessman broke down in tears after being fined RM20,000 in default 20 months jail by the High Court here today for five co... Read more ⮕