Tinjauan: Pengguna lega harga ayam masih terkawal

Tinjauan FMT di beberapa pasar basah dan pasar raya mendapati harga ayam mentah dijual antara RM8 hingga RM9 sekilogram di bawahSuri rumah Fatimah Pilus, 69, berharap harga ayam akan kekal rendah dan mahu kerajaan memantau bagi mengelakkan ada pihak mengambil kesempatan.

Harapan sama turut disuarakan peniaga makanan dikenali Rubaiyah yang bimbang kenaikan harga akan memberi kesan kepada peningkatan kos operasi perniagaannya.Rubaiyah. Pada Isnin, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Mohamad Sabu mengumumkan penamatan kawalan harga dan subsidi ayam mulai 1 Nov.

Mohamad berkata penamatan subsidi ayam mengambil kira situasi dan trend semasa bekalan serta harga ladang dan kos pengeluaran ayam sudah mulai stabil. Beliau turut memberi jaminan bahawa pihaknya akan membuat pemantauan supaya harga ayam tidak naik secara mendadak.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

STARONLINE: Buzz is back at Klang’s Little IndiaSINGAPORE (The Straits Times/Asia News Network): A viral TikTok video claiming that a Grab rider is flying to Singapore to buy chicken rice for his customer in Thailand is a work of fiction, a Grab spokesperson said on Monday (Oct 30).

Source: staronline | Read more ⮕

UMONLINE: Pengguna dijangka kekal tidak dapat beli ayam pada kadar berpatutanPengguna dijangka kekal tidak dapat beli ayam pada kadar berpatutan - CAP

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: Lebih 1,000 pengguna MyMinda luah hasrat mahu bunuh diriLebih 1,000 pengguna MyMinda luah hasrat mahu bunuh diri

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: Sikap acuh tak acuh punca 90 peratus kemalangan jalan rayaPerbuatan tersebut mengundang kepada risiko kemalangan yang seterusnya boleh mengancam keselamatan pengguna jalan raya lain

Source: UMonline | Read more ⮕

HYPEMY: Disney Concert, Anime Convention, Mega Yard Sale & More: Fun Things To Do In The Klang Valley This Week!It's a new week - so here's a new list of fun-filled activities and events that are happening in the Klang Valley over the next seven days!

Source: HypeMY | Read more ⮕

FMTODAY: MPs who back another party leader should resign, says SantiagoFormer Klang MP Charles Santiago says all MPs should be fair to their parties and stay true to the anti-hopping law.

Source: fmtoday | Read more ⮕