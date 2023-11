Tindakan Thailand kawal eksport gula mentah tidak jejas bekalan dalam negara

Ia sebagai mengulas keputusan Thailand baru-baru ini untuk mula mengawal selia harga domestik dan eksport gula dalam usaha mengawal inflasi serta mengekalkan keterjaminan makanan di negara itu. Thailand merupakan pengeluar gula mentah kedua terbesar di dunia selepas Brazil dan bekalan gula mentah Malaysia diperoleh dari Brazil sepenuhnya sejak awal tahun ini.

Bagaimanapun, Armizan menjelaskan Malaysia sedang berdepan dengan kenaikan harga gula mentah yang tinggi di peringkat global iaitu sebanyak 52 peratus berbanding pada 2021, yang secara tidak langsung ia memberi kesan di peringkat runcit.

“Difahamkan kedua-dua syarikat pengeluar gula berhadapan dengan masalah kerana bagi setiap kilogram (kg) gula kasar yang dijual pada harga RM2.85, mereka sebenarnya rugi sebanyak 88 sen. “Sekarang kita sedang jalankan libat urus dengan kedua-dua syarikat tersebut dan cuba untuk menangani masalah ini kerana mereka merupakan jaminan bekalan gula yang ada di negara kita,” katanya.

Sementara itu, Armizan mengakui terdapat gangguan bekalan gula di sesetengah kawasan hingga wujud had pembelian, contohnya hanya dua pek atau dua kg yang boleh dibeli oleh setiap individu biarpun bekalan gula ada dalam negara.

Menurutnya terdapat pasar raya atau kedai runcit membuat peraturan sendiri untuk hadkan pembelian bagi membolehkan semua pengguna dapat bekalan gula yang mencukupi. -

