Tindakan tangani ketirisan wang awam, perkukuh hak Mahkamah Syariah dibincang di Parlimen

KUALA LUMPUR, 30 Okt (Bernama) -- Tindakan kerajaan dalam menangani ketirisan wang awam dalam Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) 2020 dan 2021 serta pengukuhan hak dan kedudukan Mahkamah Syariah antara isu akan dibincangkan pada persidangan Dewan Rakyat hari ini.

Menurut Aturan Urusan Mesyuarat di laman sesawang Parlimen, persoalan mengenai isu ketirisan wang dan teguran dalam LKAN itu akan diajukan Wong Kah Woh (PH-Taiping) kepada Perdana Menteri pada sesi soal jawab.

Pada sesi sama, Ahmad Tarmizi Sulaiman (PN-Sik) pula meminta Perdana Menteri menyatakan usaha mengukuhkan hak dan kedudukan Mahkamah Syariah seperti termaktub dalam Perlembagaan serta memperluas fungsinya untuk mengangkat martabat undang-undang syariah di negara ini. headtopics.com

Selain itu, Hassan Saad (PN-Baling) bertanyakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup mengenai usaha kerajaan dalam mengawal harga barang seperti gula, beras dan barang-barang asas lain yang kini banyak membebankan rakyat.

Sementara itu, V. Ganabatirau (PH-Klang) turut mengajukan soalan kepada Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan mengenai dasar yang baharu supaya penglibatan lebih menyeluruh Ahli Parlimen dalam penyeragaman dasar tempatan kawasan masing-masing. headtopics.com

Jimmy Puah Wee Tse (PH-Tebrau) pula bertanyakan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mengenai usaha kementerian untuk memperluas penggunaan perkhidmatan Internet melalui Starlink dengan melancarkan satelit milik negara.

Usai sesi itu, tumpuan akan terarah kepada sesi penggulungan bagi peringkat dasar Rang Undang-Undang Perbekalan 2024 oleh setiap kementerian. Penggulungan oleh kementerian itu dijadual berlangsung selama empat hari bermula hari ini dan seterusnya diikuti perbahasan rang undang-undang tersebut bagi peringkat jawatankuasa selama 12 hari bermula 6 Nov. headtopics.com

Kerajaan perlu umum tindakan balas FDI secara berkalaKementerian terlibat harus mengambil tindakan susulan selepas pengumuman pelaburan langsung asing (FDI) ke dalam negara. Read more ⮕

DAP gesa KPM ambil tindakan tatatertib penganjur pamer unsur keganasan di sekolahDAP gesa KPM ambil tindakan tatatertib penganjur pamer unsur keganasan di sekolah Read more ⮕

Kontroversi program solidariti Palestin, DAP gesa tindakan tatatertibSetiausaha Agung DAP Loke Siew Fook berkata KPM juga perlu memastikan penganjuran program seperti itu tidak berulang kembali. Read more ⮕

Mahkamah Korea Selatan larang anggota tentera jalin hubungan sejenisMahkamah perlembagaan Korea Selatan mengekalkan undang-undang yang melarang hubungan sejenis dalam angkatan tentera negara itu. Read more ⮕

Kontroversi program solidariti Palestin, DAP gesa tindakan tatatertibFree Malaysia Today is an independent, bi-lingual news portal with a focus on Malaysian current affairs. Since 2009, we have been presenting news and analyses round the clock, staying true to objectivity – the missing dimension in today’s news scene. Read more ⮕

PAS perlu imej sederhana Samsuri di Parlimen, kata penganalisisPemerhati berkata menteri besar Terengganu teknokrat itu akan melunakkan imej parti dalam kalangan bukan Muslim. Read more ⮕