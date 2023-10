– Tindakan Lelaki Ini Tidur Atas Lantai Dalam Flight Buat Ramai Tertanya

Kapal terbang menjadi salah satu pilihan pengangkutan oleh orang ramai apabila mereka mahu bercuti ke luar negara.

Bayangkan kalau anda menaiki penerbangan yang mengambil masa sehingga 17 jam, memang kebas sungguh badan kerana duduk terlalu lama. Apa yang menariknya tentang penerbangan mereka adalah apabila ayahnya dilihat sanggup berbaring di atas lantai antara tempat duduk oleh kerana perjalanan mereka mengambil masa yang sangat lama iaitu sehingga 15 jam.

Sekali tengok memang selesa betul dia tidur, siap boleh letak tangan di belakang kepala seperti sedang berbaring di tepi pantai. Tindakan Ayah Tidur Atas Lantai Dalam Kapal Terbang Raih Pelbagai Reaksi Netizen Menjengah ke ruangan komen video tersebut, pelbagai reaksi diberikan oleh netizen dan ada juga yang mempersoalkan sama ada kru kabin tidak berkata apa-apa setelah melihat telatah penumpang itu. headtopics.com

Walau bagaimanapun, ada juga netizen yang mengatakan mereka juga akan melakukan perkara sama daripada terpaksa duduk dalam keadaan tidak selesa selama berjam-jam di dalam kapal terbang. Jadi jom kami kongsikan beberapa posisi tidur yang boleh dilakukan ketika di dalam kapal terbang. Antaranya:

Artikel Berkaitan: Pendakwah Amerika Syarikat Puji Malaysia Airlines Kerana Sediakan Ruang Solat Dalam Kapal Terbang

‘Ini bukan peperangan, ini genosid’KUALA LUMPUR: “Ini bukan peperangan, ini penghapusan etnik, genosid (genocide).” Read more ⮕

Kontroversi program solidariti Palestin, DAP gesa tindakan tatatertibSetiausaha Agung DAP Loke Siew Fook berkata KPM juga perlu memastikan penganjuran program seperti itu tidak berulang kembali. Read more ⮕

Kontroversi program solidariti Palestin, DAP gesa tindakan tatatertibFree Malaysia Today is an independent, bi-lingual news portal with a focus on Malaysian current affairs. Since 2009, we have been presenting news and analyses round the clock, staying true to objectivity – the missing dimension in today’s news scene. Read more ⮕

Bimbang tindakan tegas, PATI Afghanistan mula tinggalkan PakistanPBB melaporkan warga Afghanistan pulang ke tanah air sejak Pakistan melancarkan tindakan tegas terhadap penduduk tinggal secara haram. Read more ⮕

Tindakan tangani ketirisan wang awam, perkukuh hak Mahkamah Syariah dibincang di ParlimenKUALA LUMPUR, 30 Okt (Bernama) -- Tindakan kerajaan dalam menangani ketirisan wang awam dalam Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) 2020 dan 2021 serta pe... Read more ⮕

Mahkamah benar Bersatu cabar tindakan SPRM sita akaun bankSPRM menyita dua akaun Bersatu mengikut Seksyen 50 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Aktiviti Haram. Read more ⮕