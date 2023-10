Tiga suspek kes I-serve dibebaskan dengan jaminan polis

Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf berkata, suspek pertama melibatkan seoamg wanita berusia 30 tahun bekerja di i-Serve sebagai pembantu kewangan sebelum dilantik sebagai ahli lembaga pengarah dan rakan kongsi kepada beberapa syarikat diberi jaminan polis petang nanti.

Katanya, suspek kedua wanita berusia 33 tahun yang bekerja di i-Serve secara dalam talian sejak 2013 sebagai pembantu kewangan sebelum dilantik sebagai ahli lembaga pengarah diberi jaminan polis pada 6.30 petang semalam.

“Kita juga telah membebaskan suspek lelaki berusia 48 tahun berperanan sebagai pengurus penyelidikan dan pembangunan di syarikat itu pada 2006. “Suspek yang turut bertanggungjawab membuat sistem serta perisian syarikat i-Serve, selain dilantik menjadi ahli lembaga pengarah kepada beberapa anak syarikat termasuk MyAirline juga diberi jaminan polis pada 6.30 petang semalam,” katanya dalam kenyataan hari ini. headtopics.com

Mereka sebelum ini direman bagi membantu siasatan kes pengubahan wang haram membabitkan syarikat pelaburan i-Serve dan MyAirline sudah dibebaskan dengan jaminan polis kelmarin.- UTUSAN

